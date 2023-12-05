Червиченко: «Краснодар» уйдёт на перерыв в качестве лидера»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно шансов «Краснодара» занять первое место в РПЛ перед уходом на зимнюю паузу. В 18-м туре «быкам» предстоит встреча против столичного ЦСКА.

«Скорее всего, «Краснодар» уйдёт на перерыв в качестве лидера. По игре «Краснодар» сейчас выглядит лучше. Большая вероятность, что «Краснодар» сможет выиграть», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

После 17 туров краснодарский коллектив набрал 35 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.