«Человек пешком ходит»: Радимов назвал главного фаворита на уход из «Спартака»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов критически высказался об игре полузащитника Виктора Мозеса в недавнем поединке чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:2).

«Замены «Спартака» - не усилила ни одна. Не знаю, что происходит с Мозесом. Мне кажется, его надо отпускать первым, человек ходит пешком», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Мозес выступает за московский коллектив с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний нигериец провел 12 матчей и забил один гол.