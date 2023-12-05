Кобелев: Я бы не сказал, что Тюкавин очень сильно поднялся в этом сезоне

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о нападающем столичного клуба Константине Тюкавине.

Специалист не считает, что форвард очень сильно поднялся в этом сезоне, ведь в прошлом чемпионате он даже, выходя на замену, забил много мячей.

«А почему он не играл тогда, — вопрос к бывшему тренеру «Динамо». В этом сезоне Костя играет в основном составе, а его голевое чутье никуда не делось», - приводит слова Кобелева «Матч ТВ».

Напомним, что 21-летний футболист забивает в пяти играх подряд в Российской премьер-лиге, всего на его счету девять голов и пять результативных передач в нынешнем сезоне во всех турнирах.