Эракович — о матче против «Локомотива»: Погода не может быть оправданием результата

Защитник питерского «Зенита» Страхинья Эракович высказался о погодных условиях во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Сербский футболист отметил, что в таких условиях играть безусловно сложнее, но обе команды были в одинаковых условиях, поэтому погода не может быть оправданием результата.

«Мы должны показать хороший футбол в оставшейся до перерыва игре с «ПАРИ НН» и завершить этот год победой», - приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» потерпел поражение со счётом 1:3 и опустился на вторую строчку в турнирной таблице.