Смородская ответила, нужен ли Джикия «Локомотиву»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан «железнодорожников».

«Думаю, не повредит. Жизнь покажет, потому что футболист играет по-разному в разных командах. Все зависит от партнеров», - приводит слова Смородской «Спорт день за днём».

Напомним, что Джикия присел в глубокий запас «красно-белых». Срок действующего контракта защитника со «Спартаком» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.