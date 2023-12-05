Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Виллаш-Боаша высказался о возможном возвращении тренера в Россию

05 Декабря 2023 • 12:08 Комментировать

Агент бывшего главного тренера питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша Карлуш Гонсалвеш высказался о возможном возвращении специалиста в Россию.

Агент отметил, что португалец любит Россию, и он всегда с теплотой вспоминает о работе в команде с берегов Невы, но на данный момент он сосредоточен на других проектах.

«Тренерская работа не входит в их число. Поэтому пока возвращение в Россию не входит в его планы», — заявил Гонсалвеш в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 46-летний тренер находится без работы с февраля 2021 года. Последним его клубом был французский «Марсель». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андре Виллаш-Боаш Карлуш Гонсалвеш
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
13:16 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и ЦСКА претендуют на бразильского защитника
13:10 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Динамо» Бальбуэна отреагировал на новый контракт Тюкавина
13:05 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА предлагает 3,2 миллиона за игрока из третьего дивизиона Италии
12:46 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Динамо» Бальбуэна: Мы счастливы иметь двух сильных вратарей в команде
12:41 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Зенит» должен побеждать «Пари НН», но возможен любой сюрприз»
12:38 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ высказались об эпизоде между Абаскалем и Беришей
12:36 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Краснодар» уйдёт на перерыв в качестве лидера»
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Человек пешком ходит»: Радимов назвал главного фаворита на уход из «Спартака»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: Я бы не сказал, что Тюкавин очень сильно поднялся в этом сезоне
12:17 · Россия. Премьер-лига
Эракович — о матче против «Локомотива»: Погода не может быть оправданием результата
12:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская ответила, нужен ли Джикия «Локомотиву»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Виллаш-Боаша высказался о возможном возвращении тренера в Россию
12:06 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Ренана в «Зените»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодару» нужен классный нападающий, который будет сидеть под Кордобой»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Гафин объяснил серию «Динамо» из 11 матчей без поражений
Все новости
Рекомендуем