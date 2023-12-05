Агент Виллаш-Боаша высказался о возможном возвращении тренера в Россию

Агент бывшего главного тренера питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаша Карлуш Гонсалвеш высказался о возможном возвращении специалиста в Россию.

Агент отметил, что португалец любит Россию, и он всегда с теплотой вспоминает о работе в команде с берегов Невы, но на данный момент он сосредоточен на других проектах.

«Тренерская работа не входит в их число. Поэтому пока возвращение в Россию не входит в его планы», — заявил Гонсалвеш в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 46-летний тренер находится без работы с февраля 2021 года. Последним его клубом был французский «Марсель».