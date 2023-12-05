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Агент высказался о будущем Ренана в «Зените»

05 Декабря 2023 • 12:06 Комментировать

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался относительно будущего своего клиента.

«Мы не ведем никаких консультаций по Ренану. Еще рано. Хочет ли он продолжать выступать за «Зенит»? Пока не знаю», - передает слова агента Sport24.

Срок действующего трудового соглашения между 20-летним бразильским защитником и петербургским клубом рассчитан до середины 2028 года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Роберт провел четыре встречи, в которых не отметился результативными передачами. После 17 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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