Гафин объяснил серию «Динамо» из 11 матчей без поражений

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрия Гафин высказался о беспроигрышной серии «бело-голубых», которая насчитывает 11 поединков подряд.

«Причина в том, что тренерский штаб и футболисты отдают максимум сил на тренировках. Тренерский штаб со временем стал лучше понимать команду. Это все дает такой промежуточный результат», - цитирует руководителя ТАСС.

В последнем матче «Динамо» принимало казанский «Рубин» на «ВТБ Арене». Подопечные Марцела Лички отпраздновали победу со счетом 1:0. После 17 туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» набрали 31 очко и занимают третье место в турнирной таблице.