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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Пока никаких движений по уходу Веры нет»

05 Декабря 2023 • 11:34 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.12 16:30

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о публикации нападающего команды Брайана Мансильи, который ранее попрощался со своим одноклубником Лукасом Верой в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Я не агент Лукас Веры и Брайана Мансильи, поэтому мне сложно комментировать их публикации в социальных сетях. Пока никаких движений по уходу Веры нет, и переговоры с «Локомотивом» тоже не ведутся», — цитирует Андреева Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Дмитрий Андреев Брайан Мансилья Лукас Вера ещё теги

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