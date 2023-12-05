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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бальбуэна: «В такую холодную погоду очень трудно играть»

05 Декабря 2023 • 11:32 Комментировать

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о зимних погодных условиях в России.

«В такую холодную погоду очень трудно играть. Поля не в очень хорошем состоянии. Мы стараемся привыкнуть к этому, насколько это возможно. Для России это нормально», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» на домашнем поле минимально победило казанский «Рубин» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Константин Тюкавин. В настоящий момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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