Бальбуэна: «В такую холодную погоду очень трудно играть»

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о зимних погодных условиях в России.

«В такую холодную погоду очень трудно играть. Поля не в очень хорошем состоянии. Мы стараемся привыкнуть к этому, насколько это возможно. Для России это нормально», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в матче 17-го тура чемпионата России «Динамо» на домашнем поле минимально победило казанский «Рубин» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Константин Тюкавин. В настоящий момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.