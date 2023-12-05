Жоаозиньо: «Сочи» будет тяжело исправить ситуацию в РПЛ»

Экс-нападающий «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением о положении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, что «Сочи» будет тяжело исправить сложившуюся ситуацию в РПЛ. Но шанс исправить положение есть. У клуба было много изменений, а ещё очень много травмированных игроков», - передает слова Жоаозиньо «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги сочинский коллектив набрал десять баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В последнем поединке перед зимним перерывом сочинская команда на домашнем стадионе встретится с «Оренбургом». Игра пройдет 10 декабря.