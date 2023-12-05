Олег Иванов: «Меня не устраивает игровое время в «Рубине»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о своём игровом времени в казанской команде.

37-летний футболист признался, что недоволен своим нынешним положением в «Рубине», так как не получает достаточное количество игровой практики.

«Если говорить о моём игровом времени, то как это может устраивать, когда его нет? Я чувствую в себе силы, поэтому с нетерпением жду сборы, чтобы доказывать свою состоятельность», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Рубин» семь матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Срок действия контракта Иванова с казанским клубом истекает летом следующего года.