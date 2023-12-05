Шутка дня: В сеть слили кадры анонса сезона РПЛ 2024/2025

Телеграм-канал BetBoom на своей странице разместил видео с «анонсом» сезона РПЛ 2024/2025, которое построено на базе трейлера игры GTA VI и оставил подпись под видео:

«В сеть слили кадры анонса сезона РПЛ 2024/2025».

Напомним, что в последних двух турах чемпионата России по футболу уже много вопросов возникло к составителям календаря, которые не учли погодные условия, а также даже не подготовили соответствующего цвета мяч. Последний тур в РПЛ в 2023 году начнётся в эту пятницу, 8 декабря и продлится три дня.