Личка высказал мнение о трансфере Сутормина в «Динамо»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался касательно возможного перехода полузащитника Алексея Сутормина, выступающего за петербургский «Зенит».

«Знаю его только по игре за «Зенит», в «Оренбурге» не помню. Не хочу сейчас рассуждать об этом. Надо поговорить с руководством. Алексей - хороший игрок», - цитирует специалиста телеканал «Матч ТВ».

Трудовое соглашение Сутормина с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков и отметился двумя результативными передачами.