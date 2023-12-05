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Оганесян: «Интрига в РПЛ? Конечно, она есть»

05 Декабря 2023 • 11:04 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.12 16:30

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался об интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка.

«Интрига в РПЛ? Конечно, она есть. Впереди ещё много матчей. Всё может поменяться», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 14 набранных очков. От зоны вылета южноуральскую команду отделяет один балл.

Свой заключительный матч в текущем году «Оренбург» проведёт 10 декабря против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Степан Оганесян

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