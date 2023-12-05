«Пари НН» хочет подписать защитника «Чертаново»

Центральный защитник «Чертаново-2» Артём Кузин может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов Legalbet, в подписании 18-летнего футболиста заинтересован «Пари НН». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Молодежного первенства защитник сыграл 18 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Пари НН» набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч нижегородская команда проведет на выезде против петербургского «Зенита» 9 декабря.