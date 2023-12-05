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Кабутов: «Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала» эксклюзив

05 Декабря 2023 • 10:51 Комментировать
Балтика
...
Рубин
10.12 19:45

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Динамо»

- Восьмое место, которое на данный момент занимает ваша команда, оптимально, или могли выступить лучше?

- Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала. Мы ни в чем не уступали сопернику, просто хозяевам чуть больше повезло. Но это, конечно, хорошая команда.

- До поражения от «Динамо» у «Рубина» была внушительная серия без поражений. Благодаря чему это получилось?

- Мы на это не смотрим. Не важно, что не пропускали мячи. Главным было набирать очки.

- Нет ли сожаления, что эта серия случилась только к концу года?

- Нет. Есть сожаление, что проиграли «Динамо», ведь по моментам мы могли зацепить очки и даже выиграть.

- Что не позволило это сделать?

- Не получилось забить. Били отличные моменты, но мы били по воробьям, или мимо. Очень жалко.

- Считаете, что матч был скорее ничейным?

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- Да, ближе к ничьей.

- «Динамо» в последних матчах обыграло ЦСКА и «Зенит». С какими мыслями ехали в гости к этой команде?

- Никакого особого настроя не было. Готовились к игре и ехали за победой. Со всеми можно бороться за очки, команды сейчас плюс – минус равные. Мы им ничем не уступаем.

- Были разговоры о переносе последнего зимнего тура на весну. Как бы к этому отнеслись?

- У нас будет матч в Калининграде, и там ожидается около нуля. Играть можно. Я вообще спокойно переношу морозы. С «Динамо» нормально было играть.

- В Москве на это время прогнозируют около -15. Можно проводить матчи?

- Это холодно. Не знаю, можно играть или нет. Может быть, и нужно переносить такие матчи.

- Какие планы на отпуск?

- Пока нет четких планов, наверное, поеду куда-нибудь на неделю.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дмитрий Кабутов

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