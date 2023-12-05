Смолов высказался о новом контракте Тюкавина с «Динамо»

Форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о новом контракте одноклубника Константина Тюкавина.

«Все поздравили Тюкавина с продлением контракта. Пять раз Костя пробежал коридор, все почти обстучали. Нужна ещё простава в ресторане. Думаю, это правильный шаг для всех сторон», - передает слова Смолова Sport24.

Новое трудовое соглашение Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний нападающий провел 17 поединков, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.