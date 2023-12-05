Олег Иванов заявил, что после завершения карьеры может стать таксистом или дальнобойщиком

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о своём будущем.

37-летний футболист не исключил, что текущий сезон может стать заключительным в его спортивной карьере. По словам Иванова, в будущем он может стать таксистом или дальнобойщиком.

«Сейчас падает спрос на возрастных футболистов, потому что во главу угла встаёт более атлетичный футбол, нежели думающий и техничный. Если поступит качественное предложение, то спокойно рассмотрю и поеду. А если нет, то пойду учиться сначала на таксиста, а потом на тренера. Классная работа, рулишь. Ещё можно дальнобойщиком», — цитирует Иванова Sport24.

В нынешнем сезоне Иванов провёл за «Рубин» семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Действующий контракт опытного футболиста с казанским клубом рассчитан до лета следующего года.