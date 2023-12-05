Федотов: «Фол Пиняева - это жёлтая карточка»

Известный в прошлом судья Игорь Федотов поделился мнением о работе бригады арбитров на матче между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложный матч для Сухого, поэтому оценка соответствующая. Он сейчас лучший по всему. Что касается Пиняева, для меня это жёлтая. Нет чрезмерной силы, нет шипов. Удалять не за что. Разобрался Сухой», - передает слова Федотова «Чемпионат».

Встреча «Локомотива» против «Зенита» состоялась в минувший уик-энд на стадионе «РЖД Арена». Подопечные Михаила Галактионова отпраздновали победу со счетом 3:1. Благодаря этому успеху «железнодорожники» поднялись на шестое место.