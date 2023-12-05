Чалов: «У ЦСКА есть потенциал для борьбы за чемпионство»

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о шансах своей команды побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Костяк остался, но нужно улучшать игру. Уверен, ЦСКА может добиться больших результатов, потенциал у этой команды есть и для того, чтобы бороться за чемпионство в этом сезоне», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

По итогам 17 туров Премьер-лиги «армейский» клуб набрал 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

В следующем матче подопечные Владимира Федотова сыграют как раз против «быков». Встреча пройдет 10 декабря.