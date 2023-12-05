Мор: «Пиняеву - железная красная!»

Бывший игрок столичного «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор прокомментировал грубый фол Сергея Пиняева на Клаудиньо в матче «Локомотив» - «Зенит».

«Для меня все очевидно. Железная красная! Пиняев безрассудно летел в подкате, не было даже попытки сыграть в мяч. Странно, что не вмешался ВАР», - приводятся слова Эдуарда на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что поединок «Локомотива» против «Зенита» состоялся в минувший уик-энд на стадионе «РЖД Арена». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. После этого матча «железнодорожники» поднялись на шестое место в турнирной таблице, а гости опустились на вторую строчку.