Эдуард Мор отреагировал на скандальные высказывания Карпина

Бывший футболист столичного «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на резонансные высказывания наставника «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Карпин не прав. Хотя его эмоции объяснимы. Но мы же не в Испании живем. Нужно учитывать наши реалии», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После финального свистка Карпин задался вопросом, «какой дебил принял решение играть в снегопад». За такие высказывания наставнику «Ростова» грозит дисквалификация. Матч на «ВЭБ Арене» завершился поражением «Ростова» со счетом 0:2.

Карпин прокомментировал свои слова про «дебила»