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Мостовой объяснил, почему не пойдёт работать в «Сочи»

05 Декабря 2023 • 09:12 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой, который проходит обучение на тренера, заявил, что не согласится на работу в «Сочи».

«В «Сочи» не пойду, потому что 16-е место. Шанс? Да не, какой это шанс? Точилин там уже 10 лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет», - рассказал Мостовой в эфире шоу «Это футбол, брат!» на ютубе.

После 17 проведенных туров сочинская команда набрала всего десять баллов и занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче перед зимним перерывом южане на домашнем стадионе примут «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сочи
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