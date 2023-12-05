Мостовой объяснил, почему не пойдёт работать в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой, который проходит обучение на тренера, заявил, что не согласится на работу в «Сочи».

«В «Сочи» не пойду, потому что 16-е место. Шанс? Да не, какой это шанс? Точилин там уже 10 лет, он там уже с третьего, со второго, с первого… Он там живет», - рассказал Мостовой в эфире шоу «Это футбол, брат!» на ютубе.

После 17 проведенных туров сочинская команда набрала всего десять баллов и занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче перед зимним перерывом южане на домашнем стадионе примут «Оренбург». Встреча состоится в воскресенье, 10 декабря