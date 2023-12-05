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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин прокомментировал свои слова про «дебила»

05 Декабря 2023 • 09:06 Комментировать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что не заслуживает дисквалификации за свои резкие высказывания после поединка 17-го тура чемпионата Росси против московского ЦСКА.

«Не жалею о своих словах. За что дисквалификация? Не пойму, за что меня могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните - кого я оскорбил?» - передает слова специалиста Sport24.

После окончания поединка Карпин задался вопросом, «какой дебил принял решение играть в снегопад». За эти слова главному тренеру «Ростова» грозит дисквалификация. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась поражением «Ростова» со счетом 0:2.

Карпин вызван на заседание КДК после слов про «дебила» - тренеру грозит дисквалификация

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