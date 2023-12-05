Экс-игрок «Спартака» отреагировал на скандал Абаскаля и Бериши

Бывший игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о конфликтной ситуации между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и полузащитником грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Бериша - провокатор! Зачем он после гола понесся к спартаковской скамейке, прыгнул с двух ног в полуметре от Абаскаля? Так себя вести нельзя! Но и реакция тренера абсолютно недопустима», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После гола «Ахмата» Бериша ринулся праздновать в техническую зону гостей, где двумя ногами прыгнул в сторону рулевого соперников Гильермо Абаскаля. После этого действия испанец толкнул футболиста. По итогам эпизода Бериша получил желтую карточку, а Абаскаль был удален.

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