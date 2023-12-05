Пименов оценил шансы «Динамо» в РПЛ

Экс-футболист московского «Динамо» Руслан Пименов поделился мнением о перспективах подопечных Марцела Лички в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Плотность в таблице довольно высокая, а конкуренты - хорошие, сильные. Тем не менее думаю, что шанс побороться за призовые места у «бело‑голубых» будет», - приводит слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

В последнем матче динамовцы на домашнем стадион принимали казанский «Рубин». Столичный коллектив отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу Константина Тюкавина. По итогам 17 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.