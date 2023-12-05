Личка: «Лаксальт больше не сыграет в этом году»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался о повреждении уругвайского легионера команды Диего Лаксальта. Защитник получил травму во вчерашнем поединке 17-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» (1:0).

«Насколько серьезно повреждение Лаксальта? Думаю, в этом году Диего больше не сыграет, к сожалению», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Лаксальт принял участие в 13 поединках, в которых сделал четыре результативные передачи и получил три желтые карточки. После 17 туров «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны.