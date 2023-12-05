Сенников оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом РПЛ

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о шансах подопечных Михаила Галактионова выиграть чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Для того, чтобы претендовать на чемпионство, нужна стабильность. Но «Локомотив» не добрал очков. Если «Локо» пройдет вторую часть сезона так, как в прошлом году, то может даже стать чемпионом»», - передает слова Сенникова Metaratings.ru.

После 17 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 28 баллов и находится на шестой позиции в турнирной таблице. В ближайшем матче «железнодорожники» на домашнем стадионе примут екатеринбургский «Урал».