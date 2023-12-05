Шишкин: «Все команды верхней семёрки имеют равные шансы для борьбы за тройку»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В таблице очень высокая плотность. Думаю, все команды верхней семерки имеют практически равные шансы для борьбы за тройку», - приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России лидером является «Краснодар», набравший 35 баллов. На второй строчке с 33 очками располагается петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает столичное «Динамо», на счету которого 31 балл.

Заключительный тур в этом году состоится с 8 по 10 декабря.