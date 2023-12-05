Пиняев призвал поддержать Захаряна

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о переходе соотечественника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Парень выходит и доказывает в одном из самых сложных чемпионатов. Он проходит период адаптации. Для СМИ играть хорошо - это только отдавать и забивать, а не делать другую работу на поле», - передает слова Сергея «РБ Спорт».

Напомним, что Захарян перешел в «Реал Сосьедад» минувшим летом из московского «Динамо». Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек сыграл 13 матчей за испанский коллектив, не отметившись голевыми действиями.