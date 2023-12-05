Миятович - новая цель «Зенита»

18-летний сербский нападающий Йован Миятович, правами на которого владеет белградская «Црвена Звезда», может оказаться в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует Mozzart Sport.

По сведениям источника, руководство российского топ-клуба готово выделить на покупку талантливого форварда пять миллионов евро. Кроме «Зенита», в подписании Миятовча заинтересован нидерландский «Фейеноорд». Трансферная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, оценивается в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Миятович поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.