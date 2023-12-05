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Миятович - новая цель «Зенита»

05 Декабря 2023 • 08:19 Комментировать

18-летний сербский нападающий Йован Миятович, правами на которого владеет белградская «Црвена Звезда», может оказаться в Российской премьер-лиге. Об этом рапортует Mozzart Sport.

По сведениям источника, руководство российского топ-клуба готово выделить на покупку талантливого форварда пять миллионов евро. Кроме «Зенита», в подписании Миятовча заинтересован нидерландский «Фейеноорд». Трансферная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, оценивается в 1,8 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Миятович поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.

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Зенит Црвена Звезда трансферы футбола - зима 2024 Йован Миятович ещё теги
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