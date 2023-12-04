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«Сочи» может выписать тренера из Венгрии

04 Декабря 2023 • 21:20 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.12 16:30

Перед заключительным матчем в 2023 году «Сочи» отправил в отставку уже второго главного тренера. Александр Точилин не смог поднять команду с последнего места и лишился должности вслед за Дмитрием Хохловым, с которым южане начинали сезон.

Новым наставником может стать Срджан Благоевич, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». 50-летний тренер «Дебрецена» выигрывал чемпионат Казахстана с «Астаной», а с нынешней командой занимал третье место по итогам венгерского первенства. По данным источника, сейчас стороны вовсю ведут переговоры. Еще одним плюсом Благоевича является владение русским языком.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Срджан Благоевич

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