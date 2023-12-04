Карпин: «Кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу проведения матча с ЦСКА во время рекордного по интенсивности снегопада. Наставник утверждает, что за полчаса до игры была информация о том, что встречу перенесут на 17:00 понедельника. «Даже к 20.00 уже не было такого снегопада», - приводит слова Карпина Sport24.

- Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? - вопрошает рулевой ростовчан.

Карпин добавил, что ему было стыдно, когда прямо по ходу игры люди с лопатами расчищали разметку поля. Тренер с сарказмом предложил всегда играть в такую погоду, разрушить стадионы и изуродовать поля.