Масалитин считает, что матч ЦСКА - «Ростов» не перенесли в том числе и из-за телевидения

Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал решение футбольных властей провести матч 17-го тура Премьер-лиги между «армейцами» и «Ростовом» в сильнейший снегопад.

«Есть определенные критерии проведения матча: если мячик не застревает, катается, значит, матч может состояться. Есть и другой аспект: телевидение диктует нам правила», - заявил Масалитин «Газете.Ру».

При этом ветеран считает, что такие матчи не несут пользы никому - ни игрокам, ни телевидению и телезрителям, а также болельщикам на стадионе, которые заплатили деньги, но вынуждены стоять и мерзнуть на протяжении всего матча.

Добавим, что в период проведения матчей 18-го тура прогнозируется более холодная погода.