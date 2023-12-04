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Овчинников: «Нужно играть по системе «весна-осень», как и все северные страны Европы»

04 Декабря 2023 • 20:36 Комментировать

Матчи 17-го тура Премьер-лиги прошли в непростых погодных условиях, к минусовым температурам подключился мощный снегопад. В итоге ЦСКА и «Ростов» в воскресенье провели поединок на заснеженном поле, как и «Локомотив» с «Зенитом», правда в их случае до начала игры газон был накрыт пленкой.

Тренер Валерий Овчинников уверен, что пора прекратить практику проведения зимних матчей: «Я считаю, что нужно играть по системе «весна-осень», как и все северные страны Европы. Но этот вопрос должен решать РФС», - цитирует специалиста Betonmobile.

Напомним, что в период проведения матчей 18-го тура прогнозируются более сильные морозы.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Овчинников
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