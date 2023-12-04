​Президент «Оренбурга» поддержал решение РПЛ не переносить тур

Российская премьер-лига не стала переносить 18-й тур – решения по проведению матчей будут приниматься индивидуально. Это означает, что перенесены могут быть те игры, за час до начала которых температура воздуха будет ниже 15 градусов. Так говорит регламент.

На решение РПЛ отреагировал Василий Еремякин, который занимает пост президента «Оренбурга».

«Я считаю, правильно сделали, что не перенесли тур. Нам теперь ещё с погодой спорить? Мы играем в Сочи, где хорошая погода, для нас это неактуально. А если где-то будут какие-то неприемлемые условия, то можно пойти на перенос», - цитирует Еремякина Metaratings.

Что касается разговоров о возможном возвращении к системе «весна-осень», то, по словам Еремякина, решение должно быть обдуманным, а не спонтанным.

На текущий момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр.