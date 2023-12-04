​«Уму непостижимо»: Черданцев не понимает, почему в России мало стадионов с крышей

Известный комментатор Георгий Черданцев не понимает, почему в российском футболе мало стадионов с крышей, учитывая сложные погодные условия в некоторые месяцы.

«Почему «Спартак» не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены, особенно в Москве, без крыши? Один единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, это конечно уму непостижимо», - написал Черданцев в своём телеграм-канале «Онже Жора».

Черданцев также сообщил, что в своё время Илья Геркус рассказывал ему, что проект крыши на «РЖД Арене» стоил гораздо дешевле, чем можно было бы представить. Впрочем, проект не нашёл поддержки.

Напомним, что в воскресенье два матча Премьер-лиги в Москве пришли в непростых условиях из-за снегопада.