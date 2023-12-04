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Мостовой в Испании известнее Абаскаля – журналисты подтвердили

04 Декабря 2023 • 18:43 Комментировать (1)

Журналисты Серхио Гомес и Хосе Антонио Эспина, которые работают в издании AS, высказались по поводу слов Александра Мостового. Бывший игрок «Сельты» говорил, что в Испании его знают лучше, чем нынешнего рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По словам Гомеса, в Испании многие знают Мостового, оставившего след в истории «Сельты». А вот об Абаскале этот журналист ничего не слышал.

«Честно, первый раз слышу его фамилию, и не видел его работу», - сказал Гомес, чьи слова приводит Sport24.  

Эспина поддержал своего коллегу, назвав Мостового одним из ведущих футболистов в истории «Сельты».

«Абаскаль почти не тренировал здесь, а после отъезда в Россию о нём почти ничего не известно», - пояснил ситуацию журналист.

Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне 2022 года. На текущий момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сельта Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги
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Комментарии (1)
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Bartimeus
04 Декабря 2023 в 19:02
Любой российский тренер показал бы результаты не хуже абаскалевых, как его ваще пригласили в Спартак.
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