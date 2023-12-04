​Тикнизян не смог сделать выбор между сексом и голами

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, согласен ли он со Златаном Ибрагимовичем. Швед недавно заявил, что заниматься сексом лучше, чем забивать голы на футбольном поле.

Выбирая между сексом и голами, Тикнизян сказал, что для него эти два процесса равносильны. По словам игрока «Локомотива», лучше всего делать и то, и другое.

«Сначала первое, а потом забить гол», - цитирует Тикнизяна Sport24.

В воскресенье «Локомотив» обыграл на своём поле «Зенит» со счётом 3:1 в матче 17-го тура чемпионата России. Наир Тикнизян стал автором одного из голов московской команды.