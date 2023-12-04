Борис Игнатьев выступил за возвращение системы «весна-осень»

Экс-наставник российской национальной команды Борис Игнатьев считает, что России нужно вернуться на систему «весна-осень».

«Сейчас мы закончим календарный год, пройдет декабрь, январь, февраль — и мы увидим совершенно другие команды, по существу у нас будет совсем другой чемпионат», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист заявил, что есть много аргументов для возвращения к старой модели, но сейчас он не готов называть их, отметив, что выступает за систему «весна-осень».

Напомним, данная система использовалась в России до 2011 года, в котором стартовал переходный сезон на «осень-весна».