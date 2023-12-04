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Борис Игнатьев выступил за возвращение системы «весна-осень»

04 Декабря 2023 • 17:44 Комментировать (1)

Экс-наставник российской национальной команды Борис Игнатьев считает, что России нужно вернуться на систему «весна-осень».

«Сейчас мы закончим календарный год, пройдет декабрь, январь, февраль — и мы увидим совершенно другие команды, по существу у нас будет совсем другой чемпионат», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист заявил, что есть много аргументов для возвращения к старой модели, но сейчас он не готов называть их, отметив, что выступает за систему «весна-осень».

Напомним, данная система использовалась в России до 2011 года, в котором стартовал переходный сезон на «осень-весна».

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев
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Комментарии (1)
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адвокат
04 Декабря 2023 в 19:03
конечно да!!! Хватит лизать пятки Европы. Надо жить своим погодным ритмом. И вообще!!! Для кого построены стадионы??? Для тех кто туда придёт за зрелищем!!! А какое ЗРЕЛИЩЕ с перспективой пневмонии. Только идиот поведёт на стадион своих близких на мороз!!!
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