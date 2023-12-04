Борис Игнатьев рассказал, какие качества выходят на первый план при игре в плохую погоду

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о матче между ЦСКА и «Ростовом», который прошёл под сильным снегопадом.

Игра 17-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Владимира Федотова.

«В такую погоду, конечно, тяжело играть, но жизнь футбольная прекрасна разными примерами. В подобных случаях на первый план выходят другие качества — боевые, в первую очередь», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что те команды, которые не согласны играть в такую погоду в декабре, должны говорить об этом во время составления и утверждения календаря, а не когда сталкиваются с такой проблемой.

Сегодня, 4 декабря, 17-й тур РПЛ завершится матчем «Динамо» - «Рубин». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.