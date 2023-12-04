Гладилин: «ЦСКА заслуженно победил «Ростов»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом».

Напомним, встреча 17-го тура РПЛ прошла 3 декабря во время сильного снегопада. «Армейцы» одержали победу со счетом 2:0.

«Все были в одинаковых условиях — понятно, что все бы хотели играть в идеальную погоду, но пришлось играть в ту, которая была. И в ней ЦСКА заслуженно победил», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, «армейцы» создали больше возможностей для взятия ворот и успешно их реализовали.

В настоящий момент подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в чемпионате России, сумев набрать 28 очков. Донской клуб располагается на десятой позиции, имея в активе 20 баллов.