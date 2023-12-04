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​В «Оренбурге» высказались о ситуации с последним зимним туром РПЛ

04 Декабря 2023 • 16:42 Комментировать
Сочи
...
Оренбург
10.12 16:30

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», считает, что не стоит переносить весь 18-й тур Премьер-лиги на весну.

«Есть регламент и все ему соответствующие пункты, по которым можно перенести матч. Если они присутствуют, значит перенос нужен, а если никаких оснований нет, то не надо заниматься всякой хренью», - цитирует Андреева Sport24.

Ранее в РПЛ сообщили, что весь 18-й тур переноситься не будет – команды выступили за то, чтобы подход к каждой игре был индивидуальным.

Напомним, что регламент предусматривает перенос матча Премьер-лиги, если за час до стартового свистка температура воздуха ниже 15 градусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург РПЛ Дмитрий Андреев ещё теги

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