​В «Оренбурге» высказались о ситуации с последним зимним туром РПЛ

Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», считает, что не стоит переносить весь 18-й тур Премьер-лиги на весну.

«Есть регламент и все ему соответствующие пункты, по которым можно перенести матч. Если они присутствуют, значит перенос нужен, а если никаких оснований нет, то не надо заниматься всякой хренью», - цитирует Андреева Sport24.

Ранее в РПЛ сообщили, что весь 18-й тур переноситься не будет – команды выступили за то, чтобы подход к каждой игре был индивидуальным.

Напомним, что регламент предусматривает перенос матча Премьер-лиги, если за час до стартового свистка температура воздуха ниже 15 градусов.