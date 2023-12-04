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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Личка: «Ни одна команда из Беларуси не усилила бы РПЛ»

04 Декабря 2023 • 16:36 Комментировать

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка дал комментарий по поводу возможного участия в чемпионате России команд из Беларуси.

Высказывая своё мнение, Личка указал на то, что белорусский футбол значительно ниже российского по уровню.

«Уровень футбола в Белоруссии гораздо ниже, сто процентов. Ни одна команда не усилила бы РПЛ. Любой белорусский клуб, который хочет присоединиться к РПЛ, должен купить много футболистов», - цитирует Личку Sport24.

Отметим, что Марцел Личка ранее работал в Беларуси с «Динамо-Брест».

В понедельник «Динамо» под руководством Марцела Лички проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Рубина». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка
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