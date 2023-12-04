​18-й тур РПЛ не будет перенесён

Весь 18-й тур Российской премьер-лиги не будет перенесён на весну. Игры должны пройти в соответствии с календарём – 8, 9 и 10 декабря.

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил «РБ Спорт», что все клубы выступили за то, чтобы принимать решения по каждому матчу индивидуально. То есть перенос конкретной игры будет возможен, если температура воздуха будет слишком низкой.

Стоит напомнить, что в регламенте прописана возможность переноса матча Премьер-лиги, если температура воздуха опустилась ниже 15 градусов. Замер температуры производится за час до стартового свистка.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Краснодар», у которого 35 очков в кармане.