​Глебов: «Почему матч с ЦСКА состоялся? Наверное, для забавы – чтобы повеселить народ»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, почему, как он считает, матч против ЦСКА состоялся, несмотря на снегопад.

«Наверное, для забавы – чтобы повеселить народ. Вопросов нет, две команды играли в одинаковых условиях, не буду оправдываться», - сказал Глебов «РБ Спорт». В то же время футболист отметил, что команды играют для болельщиков, которым вряд ли понравилась такая игра.

Напомним, что ЦСКА в воскресенье обыграл «Ростов» на своём поле со счётом 2:0. После игры рулевой ростовчан Валерий Карпин возмущался из-за решения проводить матч в таких погодных условиях.