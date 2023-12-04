​Глебов: Судья сказал, что не он решил проводить матч ЦСКА – «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после снежного матча против ЦСКА дал комментарий. По словам футболиста, арбитр Рафаэль Шафеев сказал ему, что решение проводить игру в снегопад принимал не он.

«Он сказал – «это не я принял решение», кто-то сказал», - слова Глебова о диалоге с арбитром приводит «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» проиграл ЦСКА на выезде со счётом 0:2. Рулевой ростовчан Валерий Карпин выступал против проведения матча в условиях снегопада. После игры специалист продолжал возмущаться и даже оскорбил организаторов.

Появилась информация о возможном наказании Карпина