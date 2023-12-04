​Татьяна Тарасова высказалась по поводу проведения футбольных игр в снегопад

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, дала комментарий по поводу проведения футбольных матчей в снежную погоду.

Напомним, что в воскресенье снегопад обрушился на Москву, но матчи ЦСКА – «Ростов» (2:0) и «Локомотив» - «Зенит» (3:1) состоялись.

«Я не понимаю, зачем играли в такой снегопад, это же не даёт реальной картины, кто сильнее или лучше играет в футбол. Тут совершенно другое выходит на первый план – кто меньше охладился», - цитирует Тарасову ТАСС.

По словам Тарасовой, если бы решение принимала она, то матчи были бы отменены, ведь в таких погодных условиях игра не покажет, кто сильнее. Тарасова считает, что это неправильно.

Ранее в Российской премьер-лиге допустили возможность переноса 18-го тура на весну.