​Названы 4 клуба РПЛ, которым интересен Сутормин

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может сменить клуб в зимнее трансферное окно ради получения игрового времени. Как сообщает Sport24, интерес к 29-летнему футболисту проявляют ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

В сезоне 2023/2024 Сутормин провёл на поле 430 минут в 12 матчах. Результативными действиями футболист не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Алексея Сутормина в 1,8 миллиона евро.

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» питерцы отстают на два зачётных балла.